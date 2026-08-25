​Трамп заявив про повне розмінування Ормузької протоки

Він пригрозив Ірану знищенням за нові міни.

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США повністю очистили міжнародні води Ормузької протоки від морських мін, які або вилучили, або знешкодили.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.

Він підкреслив, що США вже повідомили Іран про запровадження політики нульової толерантності. Відтепер американські військові оперативно знищуватимуть будь-яке судно чи човен, який спробує встановити нові міни.

За словами Трампа, космічні сили США цілодобово відстежують кожен квадратний метр Ормузької протоки. Крім того, Штати продовжують вести спостереження за горою Пікакс і трьома іншими вже зруйнованими ядерними майданчиками Ірану.