Військову техніку і зброю треба замовляти лише в європейських або українських виробників.

Єврокомісія передбачила закупівлю антибалістичної зброї в межах оборонної частини кредиту ЄС для України на 6,1 мільярда євро.

Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі під час брифінгу в Брюсселі, передає «Укрінформ».

За словами речника, нинішній пакет фінансування охоплює ракети, боєприпаси, радари й антибалістичні спроможності. Водночас у діє чітке правило: усю військову техніку і зброю мають замовляти лише в європейських або українських виробників.

Уйварі сказав, що Єврокомісія вже затвердила сім графіків закупівель. Для виплати коштів Україна повинна надати підписані контракти з оборонними підприємствами, після аналізу та схвалення яких Брюссель швидко перерахує гроші.

Речник ЄК також додав, що до кінця цього року Україна може подати переліки продукції на 6 мільярдів євро з проханням зробити виняток із правил. Це дозволить купувати необхідне озброєння, зокрема й ракети-перехоплювачі, у третіх країнах, таких як США. Уйварі не виключає, що відповідні запити Україна подасть вже найближчими тижнями.