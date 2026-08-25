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Єврокомісія: Україна отримає 6,1 млрд євро від ЄС і зможе купити антибалістичну зброю і боєприпаси

Військову техніку і зброю треба замовляти лише в європейських або українських виробників.

Єврокомісія: Україна отримає 6,1 млрд євро від ЄС і зможе купити антибалістичну зброю і боєприпаси
будівля Єврокомісії
Фото: energynews.com.ua

Єврокомісія передбачила закупівлю антибалістичної зброї в межах оборонної частини кредиту ЄС для України на 6,1 мільярда євро. 

Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі під час брифінгу в Брюсселі, передає «Укрінформ».

За словами речника, нинішній пакет фінансування охоплює ракети, боєприпаси, радари й антибалістичні спроможності. Водночас у діє чітке правило: усю військову техніку і зброю мають замовляти лише в європейських або українських виробників.

Уйварі сказав, що Єврокомісія вже затвердила сім графіків закупівель. Для виплати коштів Україна повинна надати підписані контракти з оборонними підприємствами, після аналізу та схвалення яких Брюссель швидко перерахує гроші.

Речник ЄК також додав, що до кінця цього року Україна може подати переліки продукції на 6 мільярдів євро з проханням зробити виняток із правил. Це дозволить купувати необхідне озброєння, зокрема й ракети-перехоплювачі, у третіх країнах, таких як США. Уйварі не виключає, що відповідні запити Україна подасть вже найближчими тижнями.

  • Як відомо, 24 серпня Єврокомісія схвалила нові оборонні закупівлі для України на суму 6,1 мільярда євро. Це фінансування охоплює системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари.
  • Це доповнює вже затверджені плани закупівель на суму 16 мільярдів євро, з яких 8,35 мільярда євро вже надали. Більшість закупівель здійснюватимуться у оборонних компаній ЄС. 
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