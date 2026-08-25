Єврокомісія передбачила закупівлю антибалістичної зброї в межах оборонної частини кредиту ЄС для України на 6,1 мільярда євро.
Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі під час брифінгу в Брюсселі, передає «Укрінформ».
За словами речника, нинішній пакет фінансування охоплює ракети, боєприпаси, радари й антибалістичні спроможності. Водночас у діє чітке правило: усю військову техніку і зброю мають замовляти лише в європейських або українських виробників.
Уйварі сказав, що Єврокомісія вже затвердила сім графіків закупівель. Для виплати коштів Україна повинна надати підписані контракти з оборонними підприємствами, після аналізу та схвалення яких Брюссель швидко перерахує гроші.
Речник ЄК також додав, що до кінця цього року Україна може подати переліки продукції на 6 мільярдів євро з проханням зробити виняток із правил. Це дозволить купувати необхідне озброєння, зокрема й ракети-перехоплювачі, у третіх країнах, таких як США. Уйварі не виключає, що відповідні запити Україна подасть вже найближчими тижнями.
- Як відомо, 24 серпня Єврокомісія схвалила нові оборонні закупівлі для України на суму 6,1 мільярда євро. Це фінансування охоплює системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари.
- Це доповнює вже затверджені плани закупівель на суму 16 мільярдів євро, з яких 8,35 мільярда євро вже надали. Більшість закупівель здійснюватимуться у оборонних компаній ЄС.