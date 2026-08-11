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Президент США заявив про повний контроль над Ормузькою протокою і оголосив вимогу до Ірану виплатити компенсації

Дональд Трамп визнає, що Іран може продовжувати «створювати проблеми».

Президент США заявив про повний контроль над Ормузькою протокою і оголосив вимогу до Ірану виплатити компенсації
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про 100%-ий контроль над Ормузькою протокою. У понеділок він сказав репортерам, що Сполучені Штати повністю контролюють цей важливий шлях постачання енергоресурсів, передають CBS News. 

Водночас він визнав, що Іран може «створювати проблеми». Але він «не має грошей».

«Ми контролюємо протоку на 100%. Зараз, чи можуть вони спричинити проблеми? Так, вони можуть їх спричинити, але вони на мілі, в них немає грошей», – сказав він.

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Американський президент похвалив блокаду кораблів, що прямують до портів Ірану і додав, що мінування вод триває.

«Вони (іранці. – Ред.) час від часу кидають міни, а ми міни знаходимо», – сказав він. 

Також Дональд Трамп наполягає, що Іран має виплатити компенсації. Відповідну заяву він зробив після того, як Тегеран відмовився відкривати протоку без отримання компенсацій за завдані йому збитки.

«З повагою до іранських переговорів, Іран повинен бути відповідальним за пошкодження й загибель людей у Лівані, Сирії, Ємені і Газі!» – написав він на платформі Truth  Social. 

Президент сказав, що до цього списку слід включити родини 17 американських моряків, загиблих під час теракту на борту USS Cole у Ємені у 2000 році.

Контекст

Повноцінної угоди, яка б поклала край протистоянню США та Ізраїлю з одного боку і Ірану та підтримуваних ним угруповань з іншого, поки не досягнули. За період операції, тобто з 28 лютого, сторони двічі домовлялися про перемир'я, покликане дати шанс напрацювати договір про сталий мир.

Ситуація в Ормузькій протоці, на яку припадає значна частка перевезень нафти і нафтопродуктів, залишається нестабільною. Іран заблокував цей шлях ще на початку війни, а США у відповідь на це влаштували блокаду його портів. 

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