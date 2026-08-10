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СЗРУ: Росія збільшила військові поставки малійській хунті

Така потреба виникла після серії атак по позиціях малійських і російських сил.

СЗРУ: Росія збільшила військові поставки малійській хунті
Фото: СЗРУ

Росія збільшила військові поставки малійській хунті, після погіршення ситуації для ЗС Малі та «Африканського корпусу» РФ у центральних і північних районах країни.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України. 

 Потреба в підкріпленні виникла після серії атак повстанських угруповань, які у липні 2026 року завдали ударів по позиціях малійських і російських сил в Малі.

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Атаки стались 18 липня, а вже 25 липня прибула колона з 60–70 одиниць військової та транспортної техніки, доставленої з Росії морем через порт Ломе в Того. До вантажу входили БТР, БМП, бронеавтомобілі та транспортні машини. Після розвантаження техніку доправили через територію Того і Буркіна-Фасо до Малі.

Перевезення здійснював суховантаж «Mikhail Britnev», який із травня 2024 року перебуває під санкціями США.

"За оцінками західних експертів, використання порту Ломе свідчить, що росія розширює маршрути постачання своїх сил у Сахелі. Раніше основним пунктом доставки був порт Конакрі в Гвінеї. Через нього у 2025–2026 роках до Малі вже надходили великі партії російської бронетехніки", - розповіли в СЗРУ.

Зазначається, що новий маршрут став можливим після активізації військового співробітництва між Росією і Того. Угода, підписана у 2025 році, передбачає спільні навчання, підготовку військових та обмін інформацією. 

  • Російські найманці покинули союзників під час бою в Малі, десятки військових хунти загинули, – ГУР. Російська сторона не надала малійським військовим ані наземної, ані повітряної допомоги.
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