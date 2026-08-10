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Служба безпеки Швеції викрила російську розвідувальну операцію

Агенти збирали дані про політичні рішення для подальшого маніпулювання чутливими темами в суспільстві.

Служба безпеки Швеції викрила і нейтралізувала розвідувальну операцію РФ, яка мала впливати на ухвалення рішень у країні.

Також метою розвідоперації були дискредитація Швеції, ЄС і НАТО. До проведення операції залучили агента з дипломатичної місії іноземної держави у Швеції, повідомила пресслужба СБШ.

За даними спецслужби, операцію тривалий час планувала та координувала Зовнішня розвідка РФ. Головним завданням росіян був збір інформації про політичні рішення у Швеції для подальшого маніпулювання чутливими і поляризуючими темами в суспільстві.

Шведська розвідка зазначила, що правоохоронці детально відстежували зустрічі і дії агента, який працював за конспіративними схемами. Отримавши підтвердження про спроби впливу, спецслужба вжила заходів для захисту критично важливих державних інтересів і припинення підривної діяльності.

У Службі безпеки Швеції наголосили, що російські спецслужби продовжують активно використовувати традиційні методи розвідки і вербувати гениів. Основними пріоритетами для РФ залишаються позиції Швеції щодо НАТО та ЄС, військово-технічна підтримка України, а також розбудова власної оборонної спроможності.

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