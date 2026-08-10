ЗМІ: За часів Сіярто в МЗС Угорщини заповнювали зали працівниками замість журналістів

Іноді на заході був присутній лише один журналіст державного медіа, якому працівники пресслужби МЗС диктували запитання.

Працівники Міністерства закордонних справ Угорщини розповіли, як у відомстві створювали ілюзію високого інтересу до пресконференцій ексміністра Петер Сіярто.

На такі події зазвичай кликали лише лояльні медіа, а щоб уникнути порожніх місць у залі, туди примусово відправляли співробітників міністерства, передає портал 444.hu.

За словами джерел у МЗС, керівництво регулярно надсилало очільникам підрозділів листи з вимогою забезпечити певну кількість працівників для участі в заходах. Співробітники мали заздалегідь надсилати списки присутніх. Частину людей призначали в обов'язковому порядку, коли не вистачало добровольців, а в деяких відділах діяла система чергування.

Учасники заходів мусили приходити за пів години до початку й залишатися на своїх місцях у повній тиші. Залишати залу дозволяли лише після того, як Сіярто виходив із приміщення. Часто події організовували з надлишком людей, через що співробітників з інших будівель, які приходили в негоду, відправляли назад на робочі місця.

Такий підхід застосовували через те, що нечисленні представники ЗМІ і супровід гостей охоплювали менше ніж половинуіз 50–60 місць у залі. Незалежні редакції на такі пресконференції взагалі не отримували запрошень.

Один зі співробітників МЗС також розповів, що іноді на заході був присутній лише один журналіст від державного агентства, якому працівники пресслужби МЗС диктували запитання. Попри це, під час трансляцій камери зазвичай показували лише самого міністра і його гостя.

Петер Сіярто був одним із найближчих соратників ексглави уряду Віктора Орбана, але несподівано покинув партію "Фідес" після поразки на виборах і втрати влади.

За час своєї роботи в МЗС він постійно просував антиукраїнську риторику і звинувачував Київ у вигаданих утисках угорської національної меншини, блокуючи євроінтеграційні процеси для нашої держави.