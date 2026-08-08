Українофоб Петер Сіярто може провести за ґратами три роки.

В Угорщині до прокуратури було подано заяву зі звинуваченням колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто в отриманні хабаря.

Як пише угорське видання Index, розслідування обставин ймовірного злочину, вчиненого посадовцем з команди Віктора Орбана, передали поліцейському управлінню Будапешта. Сіярто більше не є депутатом парламенту, тому не володіє імунітетом.

У разі доведеного факту хабарництва колишній очільник МЗС може бути ув'язнений на три роки. Паралельно відбувається слідство за ще однією потенційною кримінальною справою проти Сіярто - щодо урядових субсидій китайському виробнику електрокарів BYD, куди ексміністр подався працювати, склавши мандат.

Петер Сіярто був одним із найближчих соратників Віктора Орбана, але несподівано покинув партію "Фідес" після поразки на виборах і втрати влади. За час своєї роботи в МЗС він постійно просував антиукраїнську риторику і звинувачував Київ у вигаданих утисках угорської національної меншини, блокуючи євроінтеграційні процеси для нашої держави.