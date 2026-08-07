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Рада співробітництва арабських держав Затоки запевнила Україну в подальшій підтримці

Вона також виступає за дипломатичне врегулювання війни в Україні.

Рада співробітництва арабських держав Затоки запевнила Україну в подальшій підтримці
Генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Затоки (РСАДЗ) Джасем Мухаммад Аль-Будайві
Фото: скриншот відео

Генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Затоки (РСАДЗ) Джасем Мухаммад Аль-Будайві підтвердив готовність організації поглиблювати партнерство з Україною.

Про це повідомляє посольство України в Саудівській Аравії.

Аль-Будайві відзначив позитивну динаміку взаємин РСАДЗ із нашою державою з моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння у 2017 році. Він наголосив, що план спільних дій на 2025-2030 роки є чіткою дорожньою картою для розвитку торгівлі, інвестицій, агросектору і медицини. 

РСАДЗ виступає проти застосування сили і відстоює дипломатичний шлях врегулювання війни в Україні.

Крім того, країни Затоки продовжують надавати гуманітарну і продовольчу підтримку. Посередництво країн РСАДЗ уже сприяло звільненню військовополонених і забезпеченню експорту українського зерна, зазначило українське посольство. 

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