Bloomberg: Кім Чен Ин заробив до $22 млрд завдяки війні РФ проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин із 2022 по 2025 рік міг отримати до 22 мільярдів доларів доходів завдяки співпраці з Росією під час її війни проти України.

Про це йдеться в дослідженні Bloomberg.

За оцінками авторів, повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало для Пхеньяна переломним моментом. Після того як Москва зіткнулася з дефіцитом боєприпасів, вона почала активно закуповувати їх у КНДР, що принесло режиму Кім Чен Ина значні фінансові надходження.

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Експерт із корейських досліджень та директор консалтингової компанії Korea Risk Group Андрей Ланьков назвав ці доходи для північнокорейського лідера "виграшем у лотерею".

За даними Bloomberg, отримані кошти дозволили Пхеньяну не лише зміцнити економіку, а й прискорити розвиток військової та ядерної програм.

За оцінками української розвідки, до кінця 2025 року Північна Корея забезпечувала до 50% потреб Росії у боєприпасах калібру 122 та 152 мм.

Крім того, КНДР направила до РФ близько 16 тисяч військовослужбовців, за яких Москва, за даними авторів матеріалу, виплачувала близько 2 тисяч доларів на місяць за кожного, а також компенсації у разі загибелі.

У Bloomberg зазначають, що приплив коштів дав змогу Кім Чен Ину реалізувати масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема збудувати новий житловий район у Пхеньяні, а також прискорити модернізацію збройних сил.

За останні два роки КНДР представила два нові есмінці водотоннажністю 5 тисяч тонн, а також значно просунулася у розвитку ракетної та ядерної програм. Американські військові вважають, що цьому сприяла передача російських військових технологій.

Водночас аналітики наголошують, що економічне зростання Північної Кореї залежить не лише від співпраці з Росією. Одним із важливих джерел доходів режиму залишаються кібератаки та викрадення криптовалют. За оцінками Bloomberg, пов'язані з Пхеньяном хакерські угруповання нині здійснюють понад 70% світових крадіжок криптовалюти.

Автори дослідження зауважують, що оцінка доходів КНДР є орієнтовною через закритість північнокорейської економіки та відсутність незалежно перевірених фінансових даних.