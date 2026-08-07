Турецькі літаки та безпілотники 17 разів порушили повітряний простір Греції

Під час одного з інцидентів між грецьким і турецьким винищувачами відбувся навчальний повітряний бій.

Турецькі військові літаки та безпілотники 17 разів порушили повітряний простір Греції над Егейським морем за 6 серпня. Під час одного з інцидентів між грецьким і турецьким винищувачами відбувся імітований повітряний бій.

Про це повідомили грецькі військові, пише Ekathimerini.

Два порушення здійснили озброєні турецькі винищувачі F-16. Один із них вступив у маневрове протистояння з грецьким літаком, який підняли для перехоплення. Це перший навчальний повітряний бій між грецькою та турецькою авіацією з 10 липня і вже восьмий від початку року.

Крім того, повітряний простір Греції порушили турецький літак радіоелектронної розвідки ATR-72 та безпілотники.

Інцидент стався наступного дня після того, як Греція підтвердила намір продовжити будівництво підводного енергетичного кабелю між Грецією та Кіпром. Туреччина рішуче виступає проти цього проєкту.