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Турецькі літаки та безпілотники 17 разів порушили повітряний простір Греції

Під час одного з інцидентів між грецьким і турецьким винищувачами відбувся навчальний повітряний бій.

Турецькі літаки та безпілотники 17 разів порушили повітряний простір Греції
Ілюстративне фото
Фото: ekathimerini

Турецькі військові літаки та безпілотники 17 разів порушили повітряний простір Греції над Егейським морем за 6 серпня. Під час одного з інцидентів між грецьким і турецьким винищувачами відбувся імітований повітряний бій.

Про це повідомили грецькі військові, пише Ekathimerini.

Два порушення здійснили озброєні турецькі винищувачі F-16. Один із них вступив у маневрове протистояння з грецьким літаком, який підняли для перехоплення. Це перший навчальний повітряний бій між грецькою та турецькою авіацією з 10 липня і вже восьмий від початку року.

Крім того, повітряний простір Греції порушили турецький літак радіоелектронної розвідки ATR-72 та безпілотники.

 Інцидент стався наступного дня після того, як Греція підтвердила намір продовжити будівництво підводного енергетичного кабелю між Грецією та Кіпром. Туреччина рішуче виступає проти цього проєкту.

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