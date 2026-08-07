Інцидент з дроном в Лейпцигу: МВС Німеччини спростувало інформацію про зброю на українському Ан-124

МВС Німеччини спростувало повідомлення про те, що український літак Ан-124, поблизу якого в аеропорту Лейпциг/Галле виявили дрон із вибухівкою, перевозив боєприпаси.

Про це повідомляє DW.

Відповідну інформацію озвучили під час закритого брифінгу для членів комітетів Бундестагу з питань внутрішніх справ та оборони. Офіційної заяви з цього приводу МВС Німеччини не робило.

Контекст

У ніч на 5 серпня за кілька метрів від українського літака Ан-124 в аеропорту Лейпциг/Галле виявили підозрілий предмет. З'ясувалося, що це невеликий безпілотник, оснащений вибухівкою та детонатором. Поруч було одразу кілька вантажних літаків.

Через інцидент аеропорт тимчасово призупинив роботу, а частину рейсів перенаправили до інших аеропортів.У цей же час транспортний літак компанії DHL, який не зміг приземлитися в Лейпцигу, під час повторного набору висоти зіткнувся з невідомим об'єктом.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що за інцидентом стояли професіонали. Він також не виключив причетності до нього іноземних держав. В МЗС України наголосили, що у результаті інциденту ніхто не постраждав, а літаки української компанії не ушкоджені.