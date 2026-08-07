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Біля Дамаска підірвали бус, є загиблі та поранені

Інцидент стався у місті Джерамана, де мешкають спільноти друзів та християн.

Біля Дамаска підірвали бус, є загиблі та поранені
Фото: EPA/UPG

Щонайменше двоє людей загинули та 13 отримали поранення внаслідок вибуху бомби, закладеної в мікроавтобус поблизу Дамаска.

Про це повідомляє France24 та сирійські медіа.

Інцидент стався у місті Джерамана, де мешкають спільноти друзів та християн, інформують у міністерстві охорони здоров'я.

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Унаслідок вибуху у мікроавтобусі злетів дах, шасі було пошкоджено зсередини, а уламки авто розкидані по дорозі.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.

З моменту повалення у Сирії режиму Башара Асада у грудні 2024 року нова ісламістська влада Сирії прагнула встановити повний контроль та відновити безпеку. Але сирійська столиця та її передмістя стали місцем численних нападів та інцидентів, спрямованих проти цивільного населення та сил безпеки.

Один з нещодавніх нападів стався під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Дамаска у липні. Унаслідок детонування двох саморобних бомб загинула одна людина та 36 отримали поранення. Макрон не постраждав. Сирійські чиновники заявили, що затримали угруповання, відповідальне за вибухи, яке виявилося пов'язане з терористичною групою “Ісламська держава”.

Кілька днів перед тим внаслідок вибуху в кафе в центрі сирійської столиці загинуло 10 людей та близько 20 отримали поранення.

Найбільше жертв було у червні 2025 року, коли внаслідок нападу на церкву в Дамаску загинуло 25 людей.

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