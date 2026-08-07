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Суд США зобов’язав Meta виплатити майже $1 млрд штрафу через шкоду, завдану дітям соцмережами

Компанія заявила, що не погоджується з новим рішенням і оскаржить його.

Суд США зобов’язав Meta виплатити майже $1 млрд штрафу через шкоду, завдану дітям соцмережами
Вивіска Meta в штаб-квартирі компанії
Фото: EPA/UPG

Суддя в Нью-Мексико зобов’язав Meta виплатити додатково $567 млн компенсації, а також посилити функції безпеки у своїх застосунках, щоб зменшити шкоду, якої вони завдають дітям.

Як пише Financial Times, додатковий штраф, накладений суддею в Санта-Фе, який визнав технологічну компанію «суспільною небезпекою», збільшує загальну суму санкцій у цій справі до $942 млн. У березні присяжні вже зобов’язали Meta виплатити $375 млн.

Позов, поданий генеральним прокурором Нью-Мексико у 2023 році, звинувачував Meta в тому, що її платформи наражають дітей на матеріали сексуального характеру, сексуальні домагання та вербування, а також торгівлю людьми.

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Це одна з двох важливих судових справ у США проти соціальної медіагрупи, які цього року дійшли до вирішальної стадії. Ці процеси можуть спровокувати хвилю аналогічних позовів проти соціальних платформ.

Раніше суд встановив, що Meta порушила Закон Нью-Мексико про недобросовісні практики, розробивши алгоритми рекомендацій, які спрямовують молодих користувачів до шкідливого контенту. Останнє рішення було ухвалене після того, як у травні суддю попросили визначити, чи порушила Meta також закон штату про створення суспільної небезпеки. Meta заявила, що не погоджується з новим рішенням і оскаржить його.

У рішенні судді Браяна Бідшайда зазначається, що криза психічного здоров’я серед молоді Нью-Мексико останніми роками погіршилася. Суддя послався на дослідження, які свідчать про зростання кількості депресивних епізодів, розладів харчової поведінки та рівня самогубств серед підлітків. На думку судді, проблематичне використання соціальних мереж сприяло цій ситуації, зокрема через функції платформ, розроблені для максимального залучення користувачів. Він послався на дослідження 2023 року, проведене головним санітарним лікарем США. Він порівняв вплив соціальних мереж із промисловим забрудненням: так само як шкідливі викиди фабрики можуть порушувати право суспільства на достатньо чисте повітря, шкідливий вплив платформ Meta на дітей не обмежується межами самих платформ. За словами судді, соціальні мережі створюють спільний суспільний тягар і завдають шкоди дітям та їхнім родинам і школам, а також лікарням і правоохоронним органам.

Близько $420 млн із суми, яку Meta зобов’язали виплатити, буде спрямовано на програми лікування та допомоги, орієнтовані на громади й сім’ї. Інші кошти підуть на профілактичні заходи, пов’язані зі шкідливою поведінкою, про яку йдеться у справі.

Окрім додаткової фінансової компенсації, рішення зобов’язує Meta внести низку змін до своїх платформ, зокрема Instagram, Facebook та WhatsApp. Meta повинна створити або підтримувати низку заходів для захисту підлітків, контролювати використання акаунтів дітьми віком до 13 років, а також заборонити неповнолітнім будь-які романтичні або сексуалізовані взаємодії з чатботами штучного інтелекту Meta.

У березні суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав Meta та Google відповідальними за розробку соціальних платформ, адаптованих таким чином, щоб викликати залежність у дітей, а також за те, що компанії не попереджали користувачів про відповідні ризики. Ту справу порушила окрема позивачка, якій на момент подання позову було 20 років. Вона стверджувала, що залежність від соціальних мереж у дитинстві негативно вплинула на її психічне здоров’я. Meta та Google були зобов’язані виплатити їй загалом $6 млн компенсації. Обидві компанії оскаржили це рішення.

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