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Трамп про надання Україні ракет до Patriot: «потрібні нам самим»

Знову улюблена спекуляція республіканця про 300 мільярдів доларів воєнної підтримки.

Трамп про надання Україні ракет до Patriot: «потрібні нам самим»
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі фактично визнав небажання надавати Україні ракети-перехоплювачі до протиповітряних комплексів Patriot.

У відповідь на нагадування, що Президент України Володимир Зеленський називає ракети ППО ключовою потребою нашої держави, Трамп заявив, що "вони потрібні і нам самим". Водночас він не визнає масового дефіциту боєприпасів, викликаного війною проти Ірану.

Глава американської держави почав скаржитися, що залишив своєму наступнику на посаді президента Джо Байдену у 2021 році заповнені склади боєприпасів. А демократ нібито роздав їх Україні на суму 300 мільярдів доларів – улюблена цифра Трампа щодо російсько-української війни, яка не підтверджується документальною фіксацією обсягів допомоги США Україні.

Трамп також вчергове повторив інші свої звичні тези щодо війни Росії та України: про океан, який відділяє США від участі в конфлікті, ненависть між російським диктатором Путіним та Президентом Зеленським і 25 тисяч загиблих солдатів щомісяця.

Трамп не лише не хоче надавати Україні ракети, але й раптово передумав надавати ліцензію на їхнє виробництво.

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