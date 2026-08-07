Близько 80 людей вдалось евакуювати з Нікопольщини упродовж липня

Серед них - діти та маломобільні громадяни.

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Впродовж липня поліцейські підрозділи «Білий янгол» евакуювали з-під обстрілів 79 мешканців Нікопольщини.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Серед врятованих — вісім родин з дітьми, люди похилого віку, маломобільні громадяни та особи з інвалідністю. Загалом поліцейські евакуювали 13 дітей віком від чотирьох до 16 років.

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Людей вивозили з Нікополя, Марганця, Вищетарасівки та інших громадах району, які щодня перебувають під обстрілами. Евакуації проводили з домівок та медичних закладів.

"Задля безпеки більшість таких виїздів відбувалася у темну пору доби, адже ворог постійно обстрілює маршрути евакуації", - зазначили в поліції.

Після евакуації людей передають представникам благодійних організацій або медичних евакуаційних екіпажів, які забезпечують їхнє подальше транспортування до безпечних місць, медичних закладів чи родичів.

"Якщо ви або ваші рідні потребуєте евакуації з прифронтових громад Нікопольського району, які щодня перебувають під ворожими ударами, — не зволікайте. Телефонуйте за номером: 066 239 03 54. Поліцейські сектору евакуаційних заходів «Білий янгол» допоможуть безпечно виїхати із небезпечної території", - йдеться в повідомленні.