На Закарпатті пенсіонера підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх сестер

На Закарпатті затримали 66-річного пенсіонера, якого підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх сестер.
Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.
Про злочин одна з сестер наважилася розповісти матері після розмови з психологом. 14-річна дівчинка проходила курс психологічної допомоги як дитина, яка опинилася у складних життєвих обставинах.
Уже з матір’ю звернувшись до правоохоронців, обидві сестри розповіли про тривалий статевий зв'язок із сусідом. За їхніми словами, це систематично відбувалося у його помешканні або в підсобному приміщенні багатоквартирного будинку.
Чоловіка затримали того ж дня, у межах досудового розслідування йому повідомлено про підозру.