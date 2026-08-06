На Закарпатті пенсіонера підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх сестер

Про злочин наважилась розказати одна з сестер після розмови з психологом.

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На Закарпатті затримали 66-річного пенсіонера, якого підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх сестер.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Про злочин одна з сестер наважилася розповісти матері після розмови з психологом. 14-річна дівчинка проходила курс психологічної допомоги як дитина, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

Уже з матір’ю звернувшись до правоохоронців, обидві сестри розповіли про тривалий статевий зв'язок із сусідом. За їхніми словами, це систематично відбувалося у його помешканні або в підсобному приміщенні багатоквартирного будинку.

Чоловіка затримали того ж дня, у межах досудового розслідування йому повідомлено про підозру.