Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині. Прокуратура розпочала розслідування

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу ворогом українського військовополоненого у Волноваському районі Донеччини.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

22 липня російські війська атакували позиції Сил оборони України поблизу села Мирне Волноваського району. Під час бою окупанти захопили українського військовослужбовця в полон, після чого розстріляли його.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину, а також російських військових, причетних до його скоєння.

«Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосили у прокуратурі.