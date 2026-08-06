Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині. Прокуратура розпочала розслідування

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу ворогом українського військовополоненого у Волноваському районі Донеччини.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
22 липня російські війська атакували позиції Сил оборони України поблизу села Мирне Волноваського району. Під час бою окупанти захопили українського військовослужбовця в полон, після чого розстріляли його.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.
Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину, а також російських військових, причетних до його скоєння.
«Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосили у прокуратурі.
- Минулого місяця стало відомо про ще один воєнний злочин ворога. 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської громади російські військові захопили в полон військовослужбовця ЗСУ. Після допиту один із окупантів віддав наказ стратити полоненого. Інший представник ворожої армії розстріляв українського захисника.