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Херсон залишається без електроенергії після нічної атаки. Відновлення може зайняти кілька днів

Окупанти атакували інфраструктуру в ніч на 6 серпня. 

Херсон залишається без електроенергії після нічної атаки. Відновлення може зайняти кілька днів
Фото: 134.su

Херсон залишається без електроенергії після нічної атаки на об'єкт критичної інфраструктури. Енергетики роблять усе можливе для відновлення, але, за оцінкою ОВА, це може зайняти декілька днів.

Голова ОВА Прокудін закликав херсонців не перенавантажувати мережу після появи електроенергії. Він попросив утриматися від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки. 

«Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання», – сказав він. 

У Пунктах незламності є можливість підзарядити телефони. Адресу найближчого можна дізнатися в обласному контакт-центрі за телефонами: 0 800 101 102 та 0 800 330 951.

Прокудін додав, що тим, хто хоче евакуюватися, готові допомогти з виїздом, розміщенням і облаштуванням на новому місці.

Фото: Прокудін у Telegram
Фото: Прокудін у Telegram

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