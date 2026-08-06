Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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У Закарпатській області судитимуть учасники злочинної групи, які причетні до контрабанди кокаїну з країн Євросоюзу.

Про це повідомили у Національній поліції.

Кокаїн приховано ввозили на територію України під виглядом міжнародних поштових відправлень.

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Після отримання наркотичні засоби доставляли до орендованого складського приміщення, де зберігали, перерозподіляли та готували до збуту. Розфасований кокаїн надалі пересилали до столиці.

Організатором наркобізнесу виявився 28-річний мешканець Закарпаття, який залучив до злочинної діяльності мешканку Києва.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували пересилання шести пресованих брикетів кокаїну вагою близько одного кілограма кожен.

Під час отримання чергової партії поштових відправлень із наркотичними засобами поліцейські затримали киянку. Організатора наркотрафіку затримали в Ужгороді за місцем проживання.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, метамфетамін і мефедрон, орієнтовна вартість яких за цінами “чорного ринку” перевищує 1 мільйон доларів.

Обвинувальний акт щодо учасників організованої групи скеровано до суду. Нині їм загрожує до 12 років позбавлення волі.