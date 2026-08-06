Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Закарпатті судитимуть учасників наркобанди, причетної до контрабанди кокаїну з ЄС

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Закарпатській області судитимуть учасники злочинної групи, які причетні до контрабанди кокаїну з країн Євросоюзу.

Про це повідомили у Національній поліції.

Кокаїн приховано ввозили на територію України під виглядом міжнародних поштових відправлень.  

Реклама

Після отримання наркотичні засоби доставляли до орендованого складського приміщення, де зберігали, перерозподіляли та готували до збуту. Розфасований кокаїн надалі пересилали до столиці.

Організатором наркобізнесу виявився 28-річний мешканець Закарпаття, який залучив до злочинної діяльності мешканку Києва. 

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували пересилання шести пресованих брикетів кокаїну вагою близько одного кілограма кожен. 

Під час отримання чергової партії поштових відправлень із наркотичними засобами поліцейські затримали киянку. Організатора наркотрафіку затримали в Ужгороді за місцем проживання.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, метамфетамін і мефедрон, орієнтовна вартість яких за цінами “чорного ринку” перевищує 1 мільйон доларів.

Обвинувальний акт щодо учасників організованої групи скеровано до суду. Нині їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies