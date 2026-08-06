Росіяни атакували автобус та сміттєвоз на Херсонщині, постраждало 9 людей

Також у селі Чайчине Дарʼївської громади через удар ворожого безпілотника постраждали двоє літніх людей.

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Сьогодні зранку о 06:00 російські окупанти атакували безпілотником автобус у Комишанах.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Ворожий FPV-дрон поцілив у транспортний засіб, який перевозив працівників на польові роботи.

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Внаслідок удару постраждали шестеро людей: чоловіки віком 69, 61 та 60 років, а також троє жінок віком 63, 53 та 63 роки. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та контузіями. Наразі медики надають потерпілим допомогу.

Орієнтовно о 08:40 російські окупанти атакували безпілотником сміттєвоз у Дніпровському районі Херсона. Через ворожий удар 54-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Постраждалого доставили до лікарні.

Потім стало відомо, що унаслідок цієї атаки чоловіки віком 42 та 28 років дістали вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. Наразі лікарі проводять обстеження та надають їм допомогу.

Учора близько 22:00 у селі Чайчине Дарʼївської громади через удар російського безпілотника постраждали двоє літніх людей.

У 77-річної жінки діагностували уламкові поранення голови, у 80-річного чоловіка – множині забої тулуба, поранення руки та ноги. Також вони обоє дістали мінно-вибухові травми.

Потерпілих госпіталізували. Їм надають всю необхідну меддопомогу.