Вночі РФ запустила по Україні протикорабельні та протирадіолокаційні ракети і дрони

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс, а також падіння уламків.

У ніч на 6 серпня російська армія атакувала територію України протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, а також дронами. Зафіксовані влучання, зокрема однієї ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 06 серпня (з 18:00 05 серпня) противник атакував двома протикорабельними ракетами Онікс (райони пусків ТОТ АР Крим), двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П (район пуску – повітряний простір над акваторією Чорного моря) та 101 ударним БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел у РФ, ТОТ Донецька та із Гвардійського у Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила і подавила 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформаціюпо них уточнюють.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 6 серпня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.