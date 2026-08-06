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Росіяни атакували Миколаївщину дронами різних типів, є постраждалі

Пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, гаражі та спецтехніка. 

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область і поранили там шістьох людей. Пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, гаражі та спецтехніка. 

Про це написав т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки у Вознесенській громаді постраждали шестеро людей: 39-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 та 69 років, їх госпіталізували. На ранок стан постраждалих – середньої тяжкості, стабільний. Пошкоджена будівля та спецтехніка об’єкта транспортної інфраструктури.

Вночі ворог атакував Миколаїв БпЛА типу «Герань», пошкоджено пʼять гаражів, паркан та цех одного з підприємств. 

У Миколаївському районі вчора ворог атакував БпЛА «Клин» Галицинівську громаду. Постраждалих немає. 

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