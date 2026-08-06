РФ вчора та сьогодні атакувала Запорізьку область. Є жертви і поранені

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Росіяни продовжують тероризувати Запорізьку область, атакували вчора та сьогодні. Упродовж минулої доби окупанти завдали 1041 удар по 66 населених пунктах. Тоді загинула одна людина, і чотирьох Росія поранила.

Сьогодні зранку начальник ОВА Іван Федоров написав, що російський безпілотник ударив по житловій забудові Запоріжжя, там поранені двоє людей. Також росіяни керованими авіабомбами ударили по Юліївці. Під завалами зруйнованого будинку, ймовірно, знаходиться 84-річний чоловік.

Війська РФ вчора здійснили 23 авіаудари по Малокатеринівці, Новомиколаївці, Зорівці, Софіївці, Вікторівці, Новотроїцькому, Зеленій Діброві, Васильковому, Благодатному, Островському, Григорівці, Оріхову, Сонячному, Свободі, Преображенці, Червоному Яру та Червоній Криниці.

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763 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кам'яне, Кушугум, Річне, Балабине, Новотаврійське, Новоолександрівку, Криничне, Розумівку, Новотроїцьке, Біленьке, Сергіївку, Лисогірку, Оленівку, Блакитне, Веселий Гай, Мар'ївку, Дніпрельстан, Новояковлівку, Веселянку, Володимирське, Канівське, Матвіївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Малих Щербаках та Залізничному.

252 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Рибному, Прилукам, Цвітковому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 77 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.