Генштаб: 216 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби 5 серпня на фронті відбулося 216 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ ворог завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6631 дрон-камікадзе та здійснив 2324 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося шість боєзіткнень, два з яких досі тривають, ворог здійснив 58 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Реклама

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять наступальних дій ворога у бік населених пунктів Куп’янськ, Кіндрашівка, Новоосинове, Шийківка. Одне боєзіткнення триває.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Новоселівка, Лиман, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 14 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Никифорівки та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Торецьке, Софіївка та у бік Новопавлівки й Нового Шахового. Три боєзіткнення досі тривають.

Двадцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Василівка, Сергіївка. Два боєзіткнення досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупанти, 3 — поранено; знищено три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, чотири укриття особового складу противника. Пошкоджено одну артилерійську систему та 36 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 300 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Реклама

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Гірке, Староукраїнка та в районах населених пунктів Данилівка, Чарівне, Новоселівка. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали три спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Мала Токмачка та Павлівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.