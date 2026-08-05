СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили безпілотниками по Запорізькому районі: є поранена

Пошкоджений житловий будинок.

Росіяни вдарили безпілотниками по Запорізькому районі: є поранена
Наслідки ворожої атаки по Запорізькому районі 5 серпня 2026
Фото: Іван Федоров/Telegram

Ввечері, 5 серпня, росіяни атакували Запорізький район безпілотниками. Постраждала жінка. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок удару ворожого дрона по Розумівці пошкоджений приватний будинок. Поранень дістала 72-річна жінка. Їй надається уся необхідна допомога.

Також російський fpv-дрон атакував приватне подвір'я у Блакитному. Через це сталася пожежа у гаражі, згорів автомобіль. На щастя, там обійшлося без постраждалих.

  • Окупанти атакували Кушугумську громаду Запорізької області. Загинула жінка, пошкоджено торговельне приміщення.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies