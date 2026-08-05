Росіяни вдарили безпілотниками по Запорізькому районі: є поранена

Ввечері, 5 серпня, росіяни атакували Запорізький район безпілотниками. Постраждала жінка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок удару ворожого дрона по Розумівці пошкоджений приватний будинок. Поранень дістала 72-річна жінка. Їй надається уся необхідна допомога.

Також російський fpv-дрон атакував приватне подвір'я у Блакитному. Через це сталася пожежа у гаражі, згорів автомобіль. На щастя, там обійшлося без постраждалих.