Росіяни вдарили безпілотниками по Запорізькому районі: є поранена

Ввечері, 5 серпня, росіяни атакували Запорізький район безпілотниками. Постраждала жінка.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок удару ворожого дрона по Розумівці пошкоджений приватний будинок. Поранень дістала 72-річна жінка. Їй надається уся необхідна допомога.
Також російський fpv-дрон атакував приватне подвір'я у Блакитному. Через це сталася пожежа у гаражі, згорів автомобіль. На щастя, там обійшлося без постраждалих.
- Окупанти атакували Кушугумську громаду Запорізької області. Загинула жінка, пошкоджено торговельне приміщення.