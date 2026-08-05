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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення української ППО та постачання ракет

Фінляндія може допомогти захисту України від російських атак балістикою.

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення української ППО та постачання ракет
Володимир Зеленський
Фото: соцмережі Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили посилення захисту України від російських балістичних атак та подальшу підтримку з боку партнерів.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, ключовою темою розмови стало забезпечення України ракетами для систем протиповітряної оборони.

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"Обговорили з Алексом Стуббом, як Фінляндія може допомогти нашому захисту від російських атак балістикою. Ми розуміємо, яка кількість ракет до систем ППО є у світі. І вони щодня потрібні в Україні, щодня нам треба захищатися від цих російських ударів. Якщо зараз кожна з країн-партнерів нам допоможе, це врятує багато життів", – зазначив Президент.

Він подякував фінському лідеру за швидку реакцію та готовність підтримати Україну.

Окрім питань оборони, президенти обговорили дипломатичні кроки, спрямовані на припинення війни.

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"Звісно, ми говорили й про дипломатію – про все, що може змусити Росію до миру. Коли Путін не зможе вбивати людей, він буде змушений шукати вихід із цієї війни. Тільки достатня підтримка України та примус на Росію можуть спрацювати на мир", – наголосив Зеленський.

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