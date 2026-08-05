Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на вересень.

Про це під час свого першого візиту до Києва повідомив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, пише "Суспільне".

"У вересні відбудеться засідання нашої Контактної групи з питань оборони України. Я хочу знову скликати цю групу на початку жовтня, щоб ми могли набрати обертів і забезпечити Україні необхідну підтримку напередодні холодної зими", – сказав Стрітінг.

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За словами британського міністра, головна мета його візиту до Києва – краще зрозуміти потреби України перед зимовим періодом і продемонструвати Кремлю єдність міжнародних партнерів.

Стрітінг зазначив, що Велика Британія аналізує запити України щодо військової допомоги та готова надавати підтримку в тих сферах, де має відповідні можливості.

"Ми дуже уважно вивчаємо потреби України. Ми послідовно опрацьовуємо весь перелік цих потреб. У тих випадках, коли Сполучене Королівство має можливість надати допомогу, ми це зробимо. А там, де ми не маємо такої можливості, моє завдання – мобілізувати міжнародну спільноту, щоб вона активізувала свої зусилля", – наголосив він.

Під час перебування в Україні міністр планує провести зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та очільником Міноборони Євгенієм Хмарою.

"Для мене мета цього візиту полягає в тому, щоб на самому початку мого терміну повноважень переконатися, що ми нарощуємо темпи, рухаємося якомога швидше у наданні підтримки Україні, а також ефективно отримуємо конкретні вказівки від президента Зеленського та міністра Хмари щодо того, чого вони від мене очікують", – додав Стрітінг.

Він також повідомив, що вже провів розмову з українським міністром оборони в перший тиждень після свого призначення, а дорогою до Києва відвідав Париж і Копенгаген, де обговорив із французькими та данськими колегами подальшу підтримку України.