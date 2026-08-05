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СБУ затримала коригувальника ФСБ, який наводив російську балістику по Києву

Коригувальником виявився місцевий будівельник, раніше судимий за наркозлочини

СБУ затримала коригувальника ФСБ, який наводив російську балістику по Києву
СБУ затримала коригувальника ФСБ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який коригував масовані ракетні удари РФ по Києву та Київській області. Ним виявився місцевий будівельник, раніше судимий за наркозлочини.

Про це повідомили в СБУ.

За інформацією СБУ, чоловік виконував завдання російських кураторів із наведення балістичних ракет і ударних безпілотників на логістичні центри, складські приміщення та інші об'єкти в столичному регіоні.

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Крім цього, він збирав інформацію про місця дислокації Сил оборони України, зокрема розташування блокпостів і пунктів базування підрозділів безпілотних систем.

За даними слідства, для пошуку потенційних цілей агент обходив місцевість із увімкненою GPS-навігацією на смартфоні, фотографував і знімав на відео об'єкти, які вважав важливими для ворога, а також позначав їхні координати на електронних картах. Окрім цього, він фіксував наслідки попередніх російських ударів по Києву та передавав зібрану інформацію своєму куратору у вигляді агентурних звітів.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного у квартирі його знайомих одразу після чергової розвідувальної вилазки.

Як встановило розслідування, чоловіка завербували через Telegram-канали, де пропонували «легкий» заробіток. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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