СБУ затримала коригувальника ФСБ, який наводив російську балістику по Києву

Коригувальником виявився місцевий будівельник, раніше судимий за наркозлочини

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Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який коригував масовані ракетні удари РФ по Києву та Київській області. Ним виявився місцевий будівельник, раніше судимий за наркозлочини.

Про це повідомили в СБУ.

За інформацією СБУ, чоловік виконував завдання російських кураторів із наведення балістичних ракет і ударних безпілотників на логістичні центри, складські приміщення та інші об'єкти в столичному регіоні.

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Крім цього, він збирав інформацію про місця дислокації Сил оборони України, зокрема розташування блокпостів і пунктів базування підрозділів безпілотних систем.

За даними слідства, для пошуку потенційних цілей агент обходив місцевість із увімкненою GPS-навігацією на смартфоні, фотографував і знімав на відео об'єкти, які вважав важливими для ворога, а також позначав їхні координати на електронних картах. Окрім цього, він фіксував наслідки попередніх російських ударів по Києву та передавав зібрану інформацію своєму куратору у вигляді агентурних звітів.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного у квартирі його знайомих одразу після чергової розвідувальної вилазки.

Як встановило розслідування, чоловіка завербували через Telegram-канали, де пропонували «легкий» заробіток. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.