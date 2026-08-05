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ДПСУ: Росія може імітувати наступ на Чернігівщині, щоб відволікти українські сили

Водночас, загроза на цьому напрямку зберігається. 

ДПСУ: Росія може імітувати наступ на Чернігівщині, щоб відволікти українські сили
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Російські війська можуть вдатися до імітації штурмових дій на Чернігівському напрямку, щоб змусити Україну перекинути туди додаткові сили з більш важливих ділянок фронту.

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, наразі в межах Чернігівської області прикордонники не фіксують застосування російських штурмових чи диверсійно-розвідувальних груп.

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"У межах Чернігівської області ми не фіксуємо, щоб ворог застосовував або свої штурмові групи, або навіть диверсійно-розвідувальні групи, які б намагалися або розвідувати обстановку по лінії кордону, або атакувати позиції, які утримують військовослужбовці Держприкордонслужби", — сказав Демченко.

Водночас він наголосив, що загроза на цьому напрямку зберігається. Українські розвідувальні органи та підрозділи Держприкордонслужби постійно відстежують можливі спроби противника накопичувати сили або посилювати активність поблизу державного кордону.

За словами Демченка, одним із можливих сценаріїв є імітація наступальних дій без достатніх для цього сил. Метою таких дій може бути відволікання українських підрозділів від напрямків, де тривають найінтенсивніші бойові дії.

"Один із прогнозів – навіть не маючи достатніх сил, ворог у будь-який момент може пробувати імітувати спроби штурмових дій, щоб Україна перекидала на цю ділянку додаткові сили, не використовуючи їх на більш важливих напрямках, де ведуться активні бойові дії", – зазначив речник ДПСУ.

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