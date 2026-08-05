Міноборони Литви вже проводить кадрові зміни після підписаної з Україною Drone Deal

Литва прагне налагодити виробництво українських безпілотників на своїй території в рамках двосторонньої угоди про співпрацю в оборонній промисловості, цитує міністра оборони Робертас Каунас Суспільний мовник Литви LRT.

«Ми маємо угоду з Україною, відому як "дронова угода" (drone deal). Наразі в команді міністерства відбуваються кадрові зміни, щоб залучити ключових фахівців, які почнуть втілювати цю угоду в практичні рішення, аби локалізувати виробництво українських безпілотників у Литві», – сказав Каунас.

За його словами, безпілотники вироблятимуть у Литві з використанням технологій, отриманих від України.

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Міністр зазначив, що проєкт буде вигідним для обох країн: він сприятиме розширенню виробничих потужностей України, а також зміцнить оборонну промисловість Литви завдяки створенню нових виробничих можливостей, розвитку технологій і наданню литовським інженерам можливості працювати разом з українськими фахівцями.

Раніше генеральний директор агентства із залучення інвестицій Invest Lithuania Еліюс Чівіліс заявив, що кілька українських інвесторів у сфері оборонної промисловості отримали схвалення литовської комісії, яка розглядає угоди, що відповідають інтересам національної безпеки, для початку діяльності в країні.

У червні Каунас запросив люксембурзького виробника безпілотників Luxuav, заснованого українцями, провести випробування своєї продукції на території Литви.

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Що відомо про Drone Deal

Станом на серпень 2026 року Україна уклала дев'ять двосторонніх угод у рамках ініціативи Drone Deal, ще 15 таких домовленостей перебувають на стадії опрацювання, повідомив президент України Володимир Зеленський. Всього, за його словами, Україна співпрацює в форматі оборонної угоди Drone Deal із 27 країнами світу, 15 з яких – країни НАТО.

«Drone Deal поєднує безпекову допомогу, фінансування спільного виробництва, локалізацію, передачу технологій, кіберспівпрацю, захист критичної інфраструктури та інші стратегічні проєкти. Україна ділиться досвідом, технологіями та виробничими спроможностями з тими, хто разом із нами будує нову архітектуру безпеки Європи. Drone Deal дає українській оборонній промисловості спільні виробництва та доступ до нових ринків через офіційні механізми держав-партнерів», – пояснили в Офісі президента.

Нагадаємо, 1 липня Уряд затвердив прискорений механізм експорту українського озброєння та оборонних технологій для держав-партнерів.