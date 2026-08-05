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Сили безпілотних систем ЗСУ упродовж 4–5 серпня уразили ще 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, з 1 липня по 5 серпня підрозділи СБС уразили вже 201 енергетичний об'єкт на тимчасово окупованих територіях.

Серед цілей – газорозподільна станція «Наташине» в окупованому Криму, а також підстанції напругою 750, 330, 150 та 110 кВ у Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Луганській областях.

Уражені енергетичні об'єкти забезпечували електропостачання тимчасово окупованих Маріуполя, Мелітополя, Генічеська, Бердянська, Зугреса, Приморського Посада та інших населених пунктів.

Командувач СБС наголошує, що удари по енергетичній інфраструктурі спрямовані на зниження можливостей російських військ забезпечувати функціонування окупаційної інфраструктури та логістики на захоплених територіях.

Із середини липня українські ударні безпілотники регулярно атакують складські комплекси російської компанії Wildberries. За повідомленнями української сторони, з 17–18 липня удари були завдані вже по 12 із 25 логістичних центрів компанії, розташованих у Московській області, Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Ставропольському краї, Пензі, Удмуртії, окупованому Криму, Рязанській, Волгоградській, Самарській та Володимирській областях.