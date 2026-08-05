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Росіяни атакували цивільних у середмісті Херсона

Російська армія продовжує терор цивільного населення Херсона.

Росіяни атакували цивільних у середмісті Херсона

Російський безпілотник атакував двох жінок у центрільній частині міста Херсон. Постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні у центральній частині Херсона росіяни атакували безпілотником літню жінку. Через ворожий удар 80-річна херсонка отримала вибухову травму та забій ноги", – зазначають в ОВА. 

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Наразі жінка перебуває під наглядом медиків.

Також приблизно о 12:15 росіяни знову завдали дронового удару по центру Херсона. 

Унаслідок атаки 51-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, уламкові поранення руки та гостру реакцію на стрес. 

Потерпілій призначили амбулаторне лікування.

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