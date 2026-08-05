Росіяни атакували цивільних у середмісті Херсона

Російський безпілотник атакував двох жінок у центрільній частині міста Херсон. Постраждалі перебувають під наглядом медиків.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Опівдні у центральній частині Херсона росіяни атакували безпілотником літню жінку. Через ворожий удар 80-річна херсонка отримала вибухову травму та забій ноги", – зазначають в ОВА.
Наразі жінка перебуває під наглядом медиків.
Також приблизно о 12:15 росіяни знову завдали дронового удару по центру Херсона.
Унаслідок атаки 51-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, уламкові поранення руки та гостру реакцію на стрес.
Потерпілій призначили амбулаторне лікування.
- Від ранку 5 серпня російські окупанти щонайменше чотири рази атакували Корабельний район Херсона. Унаслідок дронових ударів поранено чотири людини.