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У Київській області 6 серпня оголосили Днем жалоби

Проведення розважальних заходів обмежать. 

У Київській області 6 серпня оголосили Днем жалоби
Триває ліквідація пожежі

У Київській області 6 серпня оголошено Днем жалоби за убитими російською атакою. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Державні прапори будуть приспущені, а проведення розважальних заходів обмежать. Ткаченко висловив співчуття рідним загиблих.

"Цей удар вкотре довів: росія свідомо веде війну проти мирного населення, обираючи терор замість миру. Агресор має понести відповідальність за кожен свій злочин, а світ – зробити все, щоб зупинити російську агресію», – прокоментував він.

  • Уночі 5 серпня Росія масовано атакувала Київ і область балістичними та протикорабельними ракетами, а також дронами. Ворог використав 28 ракет і 115 БпЛА. Жодну ракету не збили. Раніше президент заявляв про відсутність засобів для збиття. 
  • У столиці загинула одна людина, поранені понад 20. В області російський удар спричинив загибель 16 людей, поранені щонайменше 36.
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