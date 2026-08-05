У Київській області 6 серпня оголосили Днем жалоби

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У Київській області 6 серпня оголошено Днем жалоби за убитими російською атакою. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Державні прапори будуть приспущені, а проведення розважальних заходів обмежать. Ткаченко висловив співчуття рідним загиблих.

"Цей удар вкотре довів: росія свідомо веде війну проти мирного населення, обираючи терор замість миру. Агресор має понести відповідальність за кожен свій злочин, а світ – зробити все, щоб зупинити російську агресію», – прокоментував він.