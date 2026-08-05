У Київській області 6 серпня оголосили Днем жалоби

У Київській області 6 серпня оголошено Днем жалоби за убитими російською атакою. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.
Державні прапори будуть приспущені, а проведення розважальних заходів обмежать. Ткаченко висловив співчуття рідним загиблих.
"Цей удар вкотре довів: росія свідомо веде війну проти мирного населення, обираючи терор замість миру. Агресор має понести відповідальність за кожен свій злочин, а світ – зробити все, щоб зупинити російську агресію», – прокоментував він.
- Уночі 5 серпня Росія масовано атакувала Київ і область балістичними та протикорабельними ракетами, а також дронами. Ворог використав 28 ракет і 115 БпЛА. Жодну ракету не збили. Раніше президент заявляв про відсутність засобів для збиття.
- У столиці загинула одна людина, поранені понад 20. В області російський удар спричинив загибель 16 людей, поранені щонайменше 36.
- Росія била по цивільних складах і виробничих потужностях. Постраждали об'єкти NOVUS, ROZETKA, «Сільпо», Нової пошти. Серед загиблих – люди, що чекали на поїзд на залізничній станції. Серед поранених – водій швидкої.