Український виробник безпілотників і ракет Fire Point уклав угоди з понад десятком закордонних оборонних компаній щодо постачання радарів, систем наведення та інших компонентів для проєкту протиракетної оборони «Фрея». Компанія вже розпочала інтеграцію цих систем, повідомила генеральна директорка Fire Point Ірина Терех в інтерв'ю Reuters.

За словами Терех, до проєкту вже долучилися 13 промислових партнерів. За її словами, компанія планує здійснити перше успішне перехоплення ракети до середини 2027 року.

Українська компанія пропонує як ракету-перехоплювач FP7.X — швидшу модифікацію своєї балістичної ракети FP7. Зараз триває інтеграція ракети із системою наведення, повідомила Терех.

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«Ми перебуваємо на найінтенсивнішому й водночас найскладнішому етапі — остаточного об'єднання всіх компонентів: радарів спостереження, радарів супроводу та систем наведення», — розповіла вона.

Норвезька компанія Kongsberg працює над командним центром, який інтегруватиме всі різні системи. Профільні видання повідомляли, що німецька компанія Diehl Defence, яка виробляє головки самонаведення для власної системи ППО IRIS-T, постачатиме систему наведення і для проєкту «Фрея». Представник Diehl підтвердив Reuters, що компанія веде переговори з Fire Point, але відмовився розкривати деталі.

За словами Терех, Fire Point прагне виробляти ракети-перехоплювачі за ціною менш ніж 1 млн євро (близько 1,2 млн доларів США) за одиницю — це приблизно від чверті до шостої частини вартості ракети для комплексу Patriot.

Проєкт використовуватиме архітектуру з відкритими стандартами, що дозволить за потреби легко замінювати окремі компоненти — наприклад, радар Weibel можна буде замінити на аналог від Saab.

Загальноєвропейський проєкт був офіційно представлений у Парижі в липні за участі урядів 10 країн і 12 оборонних компаній, серед яких Eurosam, Leonardo, Thales та Saab.

Кількість промислових партнерів може зрости приблизно до 20, що дозволить збільшити виробничі потужності, зазначила Терех. Вона також повідомила, що Fire Point веде переговори з українськими виробниками ракет.

За її словами, компанії-учасники фінансуватимуть дослідження й розробку до досягнення мінімально життєздатного продукту, під яким мається на увазі успішне перехоплення балістичної ракети.

Проєкт «Фрея»

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Російські балістичні атаки залишаються для України особливо болючими через дефіцит ракет, здатних їх відбивати. Запаси антибалістики ще більше вичерпалися через війну на Близькому Сході. Згідно з даними Повітряних сил України, цього року було вже декілька атак, коли Україна не змогла збити жодної балістичної ракети, оскільки не мала, чим. Поки що боротися з балістикою можуть лише ракети PAC-3 для систем ППО Patriot.

На тлі цього Україна активізувала намагання створити власну систему ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Забезпечити виробництво всього необхідного самостійно вона не може, тому пропонує долучитися іноземним партнерам. Антибалістична система «Фрея» має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.

Прототип системи має бути готовим до середини 2027-го, говорили в РНБО. Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. У червні компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.

Ракета FP7 також має ударну модифікацію для ураження наземних цілей. Вона вже пройшла приблизно 15 випробувальних запусків і зараз проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України. Fire Point планує вперше застосувати цю версію ракети в бойових умовах уже на початку осені, а значно більшу балістичну ракету FP9, яка, за твердженням компанії, зможе досягати Москви, — наприкінці осені.

Терех повідомила, що FP7 базується на радянських розробках ракет-перехоплювачів комплексів С-300 та С-400, однак нова ракета Fire Point має лише близько 20% спільного з цими зразками.