Зеленський про масовану атаку РФ по Києву: ракети до Patriot потрібні не десь на складах, а тут і зараз

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку у ніч на 1 серпня. Головною ціллю удару став Київ, а однією з причин великих руйнувань і жертв стала нестача ракет для систем ППО Patriot.

Про це глава держави написав у своїх соціальних мережах.

За словами президента, з ночі у Києві та області тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Російські війська завдали ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

Реклама

"Багато пожеж було в місті – сім районів постраждали. І, як зазвичай, росіяни вдарили по звичайних житлових будинках. Пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури", – зазначив Зеленський.

Станом на цей час дев'ять людей загинули, ще десятки отримали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Президент також повідомив, що цієї ночі Росія випустила по Україні 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних безпілотників різних типів. Основним напрямком атаки була Київщина, однак під удари також потрапили Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області.

Президент Зеленський наголосив на критичній нестачі ракет для систем Patriot.

"Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до "Patriot". І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", – наголосив глава держави.

Президент закликав міжнародних партнерів якнайшвидше ухвалювати рішення щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів.

Читайте також Сибіга після масованої атаки на Київ закликав партнерів терміново посилити ППО України

"Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", – підкреслив Зеленський.

Президент подякував усім, хто працює над посиленням української системи протиповітряної оборони.