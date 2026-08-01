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Сили оборони уразили склад морських безекіпажних катерів, залізничні мости, підрозділ Чорноморського флоту РФ

Уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Сили оборони уразили склад морських безекіпажних катерів, залізничні мости, підрозділ Чорноморського флоту РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони складу морських безекіпажних катерів ворога, залізничних мостів, підрозділів РЕР ЧФ РФ у Криму та інших об'єктів окупантів.

Про це ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У ніч на 1 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника.

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Уражено склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського (АР Крим).

Склад використовується для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських безекіпажних катерів, які противник застосовує для виконання бойових і спеціальних завдань у Чорному морі.

Також уражено залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара, який з'єднує тимчасово окуповані території Херсонської області з АР Крим, та залізничний міст у районі Владиславівки (АР Крим).

Обидва мости є важливими елементами військової логістики противника та використовуються для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між тимчасово окупованим Кримом та іншими ТОТ на півдні України.

Також уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Крім того, уражено ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського (АР Крим), склад матеріально-технічних засобів в районі Подового Херсонської області та склад безпілотних літальних апаратів противника в районі Токмака Запорізької області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ.

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