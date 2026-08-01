РФ за добу атакувала Харків і 17 населених пунктів області: шестеро постраждалих

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждали 6 людей, є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранення отримали жінки віком 41, 47 та 71 рік. У селищі Мала Данилівка постраждав 50-річний чоловік, у Дергачах 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а в селищі Приколотне Вільхуватської громади поранено ще одного 50-річного чоловіка.

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Також медичну допомогу надали 60-річному чоловіку, який був поранений 19 липня внаслідок вибуху невідомого пристрою у селі Петропавлівка Вовчанської громади, та 86-річній жінці, яка постраждала під час обстрілу селища Золочів 29 липня.

Російські війська атакували Салтівський, Немишлянський та Київський райони Харкова із застосуванням різних видів озброєння. Окупанти використали одну ракету, чотири керовані авіабомби (КАБ), дев'ять дронів «Герань-2», два БпЛА «Ланцет», дев'ять безпілотників «Молнія», шість FPV-дронів та ще 30 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, адміністративні будівлі, станцію техобслуговування, автозаправну станцію, цивільне підприємство, навчальний заклад, зерновий ангар, магазин, автомобілі, електромережі, складські приміщення та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Також у Чугуївському районі через обстріл загорілося поле пшениці.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 249 евакуйованих людей. Загалом від початку його роботи тут зареєстрували 49 141 особу.