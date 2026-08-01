На Київщині через російський обстріл постраждали двоє людей

Область, як і столиця, потерпала від балістичної атаки ворога.

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Київська обласна військова адміністрація, яка нещодавно отримала нового очільника, повідомила про наслідки масованого балістичного обстрілу столичного регіону росіянами в ніч на 1 серпня.

У Бучанському районі постраждали двоє людей. Жінка 1981 року народження зазнала різаних ран голови та стопи. Їй надали допомогу у медичному закладі та призначили подальше амбулаторне лікування.

Чоловік 2005 року народження з різаною раною спини не потребував госпіталізації, його оглянули на місці.

У Вишгородському районі був пошкоджений приватний будинок. Профільні служби на місцях продовжують фіксувати наслідки воєнного злочину росіян.

У Києві через комбіновану ракетну атаку загинули четверо людей, 15 постраждали.