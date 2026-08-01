На Київщині через російський обстріл постраждали двоє людей

Київська обласна військова адміністрація, яка нещодавно отримала нового очільника, повідомила про наслідки масованого балістичного обстрілу столичного регіону росіянами в ніч на 1 серпня.
У Бучанському районі постраждали двоє людей. Жінка 1981 року народження зазнала різаних ран голови та стопи. Їй надали допомогу у медичному закладі та призначили подальше амбулаторне лікування.
Чоловік 2005 року народження з різаною раною спини не потребував госпіталізації, його оглянули на місці.
У Вишгородському районі був пошкоджений приватний будинок. Профільні служби на місцях продовжують фіксувати наслідки воєнного злочину росіян.
У Києві через комбіновану ракетну атаку загинули четверо людей, 15 постраждали.