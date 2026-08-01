У Херсоні та громаді через російські атаки постраждали ще шестеро людей

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

У Херсоні та населених пунктах Херсонської громади внаслідок російських атак поранення дістали ще шестеро людей.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько 09:50 російські окупанти атакували дроном автомобіль у Центральному районі Херсона.

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Внаслідок удару 34-річний чоловік отримав вибухову травму, струс головного мозку, уламкові поранення ноги та відкритий перелом. Бригада екстреної медичної допомоги доставила його до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також до лікарів звернулася 44-річна працівниця Херсонської ОВА, яка постраждала під час атаки російського безпілотника по Центральному району Херсона вночі 29 липня.

У неї діагностували вибухову травму та контузію. Після надання допомоги жінку відпустили на амбулаторне лікування.

Медична допомога також знадобилася 62-річній жительці Музиківки, яка напередодні постраждала внаслідок російського авіаудару. У потерпілої виявили мінно-вибухову травму та контузію.

Крім того, до лікарні звернулися ще троє жительок Херсонської громади:

40-річна мешканка Херсона, яка зазнала поранення тулуба та вибухової травми внаслідок атаки російського дрона у Корабельному районі;

18-річна дівчина, яка отримала мінно-вибухову травму та контузію після удару безпілотника по автомобілю;

79-річна жителька Комишан, яка дістала вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес через скид вибухівки з дрона на дах її будинку.

Після надання необхідної медичної допомоги трьох жінок відпустили на амбулаторне лікування.