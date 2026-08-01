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Російські дрони вдарили по критичній інфраструктурі та логістичному терміналу на Полтавщині

Також через падіння уламків виникла пожежа в приватному господарстві.

Російські дрони вдарили по критичній інфраструктурі та логістичному терміналу на Полтавщині
пожежа на промисловому об'єкті унаслідок атаки РФ
Фото: ДСНС України

Вранці 1 серпня російські війська здійснили атаку безпілотниками по Полтавському району. Ворожі БпЛА влучили в об'єкт критичної інфраструктури, а також повторно атакували логістичний термінал.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Один із російських безпілотників поцілив по території об'єкта критичної інфраструктури. Також окупанти повторно завдали удару по логістичному терміналу.

Унаслідок падіння уламків одного з дронів на території приватного домоволодіння виникла пожежа господарської будівлі. Вогонь оперативно ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Станом на цей час інформації про загиблих або постраждалих до екстрених служб не надходило.

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