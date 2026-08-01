Росія випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів: ППО збила 156 ворожих цілей

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 1 серпня (з 18:00 31 липня) РФ здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Сили ППО знищили 156 із 220 ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська зафіксували 220 засобів повітряного нападу, серед яких:

4 протикорабельні ракети «Циркон/Онікс»;

27 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;

2 протирадіолокаційні ракети Х-31;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

185 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів-імітаторів «Пародія».

Реклама

Основним напрямком атаки стала Київщина, також під ударом опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 156 повітряних цілей, зокрема:

1 балістичну ракету «Іскандер-М/С-400»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

154 ворожі безпілотники різних типів.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 4 протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації. Уламки збитих цілей впали ще на двох локаціях.

Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Висловлюємо співчуття всім постраждалим, родинам, хто втратив своїх рідних та близьких. Помстимося!" – наголосили у повітряних силах.