Росія атакувала Сумщину дронами: загинув 63-річний чоловік, ще двоє людей у важкому стані

У Ворожбянській громаді ворожий дрон атакував цивільне авто з людьми.

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Російські війська протягом минулої доби продовжували атакувати мирних жителів Сумської області ударними безпілотниками. Є загиблий та поранені.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника тяжкі поранення отримав чоловік. Потерпілого госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.

У Тростянецькій громаді російський дрон атакував чоловіка, який їхав на мотоциклі. Він також зазнав тяжких поранень і перебуває під наглядом лікарів.

У Ворожбянській громаді російський безпілотник влучив в автомобіль, у якому перебувала родина з трьох осіб. Після удару транспортний засіб загорівся.

Один із пасажирів, 63-річний чоловік, отримав критичні поранення. Лікарі тривалий час боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося – він помер у лікарні.