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Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, двоє людей поранені

Найбільше пошкоджень зафіксовано на Нікопольщині.

Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, двоє людей поранені
наслідки атаки РФ на Павлоград
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора 31 липня російські окупанти атакували 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками. Двоє людей постраждали, серед них дитина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Майже 30 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками", – ідеться у повідомленні. 

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На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, підприємство, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватна оселя, автівки. 

Постраждав 17-річний хлопець. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. 47-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.  

У Криворізькому районі противник бив по Зеленодольській громаді. 

На Синельниківщині росіяни цілили по Шахтарській громаді. Пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі.

  • Учора ввечері окупанти атакували Павлоград. Через обстріл РФ зайнявся торгівельний комплекс. Постраждали восьмеро людей. 
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