Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, двоє людей поранені

З вечора 31 липня російські окупанти атакували 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками. Двоє людей постраждали, серед них дитина.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Двоє людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Майже 30 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками", – ідеться у повідомленні.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, підприємство, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватна оселя, автівки.
Постраждав 17-річний хлопець. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. 47-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
У Криворізькому районі противник бив по Зеленодольській громаді.
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- Учора ввечері окупанти атакували Павлоград. Через обстріл РФ зайнявся торгівельний комплекс. Постраждали восьмеро людей.