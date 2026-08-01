Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, двоє людей поранені

На Синельниківщині росіяни цілили по Шахтарській громаді. Пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі.

У Криворізькому районі противник бив по Зеленодольській громаді.

Постраждав 17-річний хлопець. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. 47-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, підприємство, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватна оселя, автівки.

"Двоє людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Майже 30 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

З вечора 31 липня російські окупанти атакували 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками. Двоє людей постраждали, серед них дитина.

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