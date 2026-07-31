Ігор Оболєнський прокоментував спробу замаху на себе

Командир корпусу "Хартія" Ігор Оболєнський зробив першу заяву після спроби замаху на себе.
Відповідне повідомлення з'явилось на його сторінці у Facebook.
"Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою, - заявив Оболєнський.
Він подякував за підтримку українцям та президенту.
"Замах - це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", - зазначив Ігор Оболєнський.
- 31 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського була здійснена спроба замаху. За словами глави держави, він провів розмову з командиром "Хартії" та зазначив, що нападника і його спільника вже затримали. Зеленський також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав йому "бити по окупантах ще сильніше".
- Ввечері цього ж дня з'явилось повідомлення, що СБУ спільно з Нацгвардією, прокуратурою та Нацполіцією затримала чоловіка, який намагався здійснити убивство командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського. Фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Спецслужби РФ завербували його "під чужим прапором", видаючи себе за співробітників СБУ.