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Ігор Оболєнський прокоментував спробу замаху на себе

Він зазначив, що замах є ознакою страху ворога та заявив про відплату.

Ігор Оболєнський прокоментував спробу замаху на себе
Ігор «Корнет» Оболєнський під час дискусії «Нова країна: ключові питання»
Фото: LB / Зоряна Стельмах

Командир корпусу "Хартія" Ігор Оболєнський зробив першу заяву після спроби замаху на себе.

Відповідне повідомлення з'явилось на його сторінці у Facebook.

"Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою, - заявив Оболєнський.

Він подякував за підтримку українцям та президенту.

"Замах - це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", - зазначив Ігор Оболєнський.

  • 31 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського була здійснена спроба замаху. За словами глави держави, він провів розмову з командиром "Хартії" та зазначив, що нападника і його спільника вже затримали. Зеленський також подякував Ігорю Оболєнському за службу та побажав йому "бити по окупантах ще сильніше".
  • Ввечері цього ж дня з'явилось повідомлення, що СБУ спільно з Нацгвардією, прокуратурою та Нацполіцією затримала чоловіка, який намагався здійснити убивство командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського. Фігурантом виявився 69-річний мешканець Харкова. Спецслужби РФ завербували його "під чужим прапором", видаючи себе за співробітників СБУ. 
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