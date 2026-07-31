Ігор Оболєнський прокоментував спробу замаху на себе

Він зазначив, що замах є ознакою страху ворога та заявив про відплату.

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Ігор «Корнет» Оболєнський під час дискусії «Нова країна: ключові питання»

Командир корпусу "Хартія" Ігор Оболєнський зробив першу заяву після спроби замаху на себе.

Відповідне повідомлення з'явилось на його сторінці у Facebook.

"Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою, - заявив Оболєнський.

Він подякував за підтримку українцям та президенту.

"Замах - це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", - зазначив Ігор Оболєнський.