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Армія РФ скинула чотири КАБи на центр Херсона

Відомо про п'ятьох поранених.

Армія РФ скинула чотири КАБи на центр Херсона
Фото: Херсонська МВА

Опівдні 31 липня російські війська завдали авіаудару по центру Херсона, скинувши чотири керовані авіаційні бомби. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, боєприпаси влучили у житлові квартали міста. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнали заклад освіти та приватні будинки.

У місцях влучань виникли пожежі. Попри загрозу повторних ударів і атак безпілотників, рятувальники ліквідували всі займання.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих людей.

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