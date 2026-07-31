У місцях влучань виникли пожежі. Попри загрозу повторних ударів і атак безпілотників, рятувальники ліквідували всі займання.

За його словами, боєприпаси влучили у житлові квартали міста. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнали заклад освіти та приватні будинки.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін .

Опівдні 31 липня російські війська завдали авіаудару по центру Херсона, скинувши чотири керовані авіаційні бомби.

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