Опівдні 31 липня російські війська завдали авіаудару по центру Херсона, скинувши чотири керовані авіаційні бомби.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, боєприпаси влучили у житлові квартали міста. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнали заклад освіти та приватні будинки.
У місцях влучань виникли пожежі. Попри загрозу повторних ударів і атак безпілотників, рятувальники ліквідували всі займання.
Наразі відомо про п'ятьох постраждалих людей.
- На Херсонщині через російські обстріли упродовж 31 липня загинула людина, також є поранені.