​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаСуспільствоВійна

Одна людина загинула, 12 поранені: наслідки російського терору на Херсонщині

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклади освіти, будівлю обласного музею.

Одна людина загинула, 12 поранені: наслідки російського терору на Херсонщині
пошкоджена будівля колишнього італійського консульства у Херсоні
Фото: фейсбук-сторінка посольства Італії в Україні

На Херсонщині через російські обстріли упродовж 31 липня на Херсонщині загинула людина, також є поранені. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 ККУкраїни).   

Реклама

Упродовж дня 31 липня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини авіацією, артилерією та дронами різного типу.  Унаслідок обстрілів загинула одна людина, 12 – отримали травми. 

Близько 10:30 у Комишанах військові російської армії спрямували безпілотник у цивільний автомобіль - загинув чоловік, ще один отримав поранення. 

Ще дев’ять жителів Херсона, та по одному жителю Осокорівки й Хрещенівки дістали травм внаслідок авіаудару по обласному центру та застосування ворогом БпЛА.     

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклади освіти, будівлю обласного музею, складські приміщення, автотранспорт.  

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies