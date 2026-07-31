Одна людина загинула, 12 поранені: наслідки російського терору на Херсонщині

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Херсонщині через російські обстріли упродовж 31 липня на Херсонщині загинула людина, також є поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 ККУкраїни).

Реклама

Упродовж дня 31 липня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини авіацією, артилерією та дронами різного типу. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, 12 – отримали травми.

Близько 10:30 у Комишанах військові російської армії спрямували безпілотник у цивільний автомобіль - загинув чоловік, ще один отримав поранення.

Ще дев’ять жителів Херсона, та по одному жителю Осокорівки й Хрещенівки дістали травм внаслідок авіаудару по обласному центру та застосування ворогом БпЛА.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклади освіти, будівлю обласного музею, складські приміщення, автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.