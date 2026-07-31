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Прокуратура вимагає максимального покарання для поліцейської за смертельну ДТП у Прилуках

Водійка збила матір із дитиною, дитина загинула.

Прокуратура вимагає максимального покарання для поліцейської за смертельну ДТП у Прилуках
підозрювана поліцейська
Фото: прокуратура України

У Прилуцькому міськрайонному суді Чернігівської області завершилися судові дебати у справі проти поліцейської, яку обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі дитини.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Групу прокурорів у цій справі очолює заступник Генерального прокурора Віктор Логачов. Сторона обвинувачення вважає вину поліцейської повністю доведеною і просить суд призначити їй найсуворіше покарання.

За інформацією ОГП, трагедія сталася торік 10 грудня 2025 року близько полудня. Поліцейська їхала на службовому авто на виклик щодо іншої аварії і збила жінку з 6-річною донькою, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Дитина загинула на місці, а матір із травмами забрали до лікарні.

Зараз обвинувачена перебуває під вартою. Після судових дебатів суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

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