В Києві люди зібрались на протестну ходу із закликом повернути Федорова

У Києві розпочалась протестна хода на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова.
Про це повідомляє Суспільне.
Люди вийшли із закликом до президента продовжити діалог із Федоровим і дати йому рік на проведення реформ в оборонній сфері.
Хода розпочалась з хвилини мовчання та виконання гімну. На вулиці вийшли тисячі людей.
Учасники пройдуть від пам'ятника Шевченку до площі Івана Франка.
- Михайло Федоров очолив міністерство оборони в січні цього року і керував ним протягом семи місяців. Він раптово втратив посаду в липні, оскільки президент не подав його на нове призначення в МО. Зеленський сказав, що між керівництво армії та міністерства оборони такий конфлікт, що вони без нього «не сідають» говорити.
- Рішення звільнити Федорова спричинило масові протести в Києві та інших містах. Учасники акцій вимагали повернути Федорова і натомість звільнити головкома Олександра Сирського, якого ексміністр звинуватив у саботажі рішень.
- Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.
- Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов, зокрема 21 липня. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. В суботу Зеленський сказав, що будуть напрацьовані рішення стосовно армії.
- 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що новим головкомом стане Михайло Драпатий. А Федорову він запропонував «достойну позицію у владі». Публічної згоди на цю позицію Федоров не озвучував.
- Пізніше Зеленський розповів, що пропонував Федорову декілька посад, остання – віцепрем'єр з військових інновацій. Однак, той не погодився.