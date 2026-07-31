В Києві люди зібрались на протестну ходу із закликом повернути Федорова

Учасники ходи виступають за продовження діалогу президента з Федоровим та повернення його на посаду.

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У Києві розпочалась протестна хода на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє Суспільне.

Люди вийшли із закликом до президента продовжити діалог із Федоровим і дати йому рік на проведення реформ в оборонній сфері.

Хода розпочалась з хвилини мовчання та виконання гімну. На вулиці вийшли тисячі людей.

Учасники пройдуть від пам'ятника Шевченку до площі Івана Франка.