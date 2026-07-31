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В Києві люди зібрались на протестну ходу із закликом повернути Федорова

Учасники ходи виступають за продовження діалогу президента з Федоровим та повернення його на посаду.

В Києві люди зібрались на протестну ходу із закликом повернути Федорова
Фото: Інтерфакс-Україна/Єгор Шуміхін

У Києві розпочалась протестна хода на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє Суспільне.

 Люди вийшли із закликом до президента продовжити діалог із Федоровим і дати йому рік на проведення реформ в оборонній сфері

Хода розпочалась з хвилини мовчання та виконання гімну. На вулиці вийшли тисячі людей.

Учасники пройдуть від пам'ятника Шевченку до площі Івана Франка.

  • Михайло Федоров очолив міністерство оборони в січні цього року і керував ним протягом семи місяців. Він раптово втратив посаду в липні, оскільки президент не подав його на нове призначення в МО. Зеленський сказав, що між керівництво армії та міністерства оборони такий конфлікт, що вони без нього «не сідають» говорити.
  • Рішення звільнити Федорова спричинило масові протести в Києві та інших містах. Учасники акцій вимагали повернути Федорова і натомість звільнити головкома Олександра Сирського, якого ексміністр звинуватив у саботажі рішень.
  • Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.
  • Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов, зокрема 21 липня. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. В суботу Зеленський сказав, що будуть напрацьовані рішення стосовно армії.
  • 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що новим головкомом стане Михайло Драпатий. А Федорову він запропонував «достойну позицію у владі». Публічної згоди на цю позицію Федоров не озвучував.
  • Пізніше Зеленський розповів, що пропонував Федорову декілька посад, остання – віцепрем'єр з військових інновацій. Однак, той не погодився.
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