За роки війни змінився характер загроз, а разом із ним – і підходи до збереження пам’ятників.

У Києві почалася розконсервація пам’ятників, які на початку повномасштабного вторгнення Росії були закриті захисними конструкціями.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Сьогодні комунальні служби Печерського району розпочали роботи з демонтажу захисних конструкцій навколо пам’ятника Лесі Українці. Раніше відкрили пам’ятник княгині Ользі і було завершено роботи на пам’ятнику Миколі Лисенку.

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Після Лесі Українки планується також розконсервувати пам’ятник засновникам Києва в Наводницькому парку.

"На початку повномасштабного вторгнення захист пам’ятників модульними конструкціями та мішками з піском був необхідним рішенням. Це дозволило мінімізувати ризики пошкодження від уламків і вибухових хвиль тогочасних уражень. Утім за понад 4 роки війни змінився характер загроз, а разом із ним – і підходи до збереження пам’ятників", – зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Він пояснив, що нині Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети та інші засоби ураження великої потужності, які здатні руйнувати навіть залізобетонні конструкції. За таких умов захисні споруди з модульних конструкцій і мішків із піском уже не можуть забезпечити належний рівень захисту. А в разі потужної вибухової хвилі вони самі можуть пошкодити пам’ятники.

Водночас наразі не існує сертифікованих захисних споруд, які гарантували б ефективний захист монументів від сучасних засобів ураження.

Ще однією причиною "розконсервації" називають наслідки тривалого перебування пам’ятників під укриттями, оскільки усередині конструкцій накопичується волога, руйнуються мішки з піском, а відсутність належної вентиляції сприяє розвитку грибків і біологічних уражень. Найбільшу загрозу це становить для пам’яток, виконаних із мармуру та інших природних матеріалів.

«Сьогодні захист пам’ятника – це не лише його «укриття». Це насамперед можливість постійно контролювати його технічний стан, своєчасно проводити профілактичні та реставраційні роботи. Саме такий підхід дає змогу максимально зберегти наші культурні надбання в умовах війни», – наголосив Сергія Анжияк.