Зеленський змінив керівників СБУ в низці областей і підрозділах

Президент України підписав низку указів про кадрові перестановки в Службі безпеки України.

Володимир Зеленський призначив нових очільників обласних управлінь СБУ, спецпідрозділу і центрального апарату.

Зокрема, Центр спеціальних операцій "А" СБУ очолив Олег Федорів, а Управління роботи з особовим складом — Олена Воронова, яка змінила на цій посаді Тамару Пашковську. Новим очільником ГУ СБУ в АР Крим став Олександр Приходьон замість Олександр Власенка.

Також змінилося керівництво у регіональних управліннях. На посаду начальника Управління СБУ в Тернопільській області призначили Олега Красношапку, який до цього очолював Сумське управління. Своєю чергою Костянтин Семенюк перейшов із Полтавського управління на аналогічну посаду в Сумській області, а Віталій Мрига очолив СБУ на Полтавщині.

Окрім цього, нові очільники з'явилися в Управлінні СБУ у Львівській області (Ярослав Пилип замість Вадима Онищенка), Миколаївській області (Олексій Голобородько замість Миколи Лисененка), Черкаській області (Андрій Литвин замість Юрія Погасія) та Чернівецькій області (Олег Шворак замість Михайла Петрова). Також Президент призначив Олександра Судика начальником Управління СБУ в Житомирській області.